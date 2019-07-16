Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
29.10
USD
25.93
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
16 июля 19, 22:01
Фьюри объявил дату реванша с Уайлдером
Тайсон Фьюри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Боксеры еще раз встретятся на ринге в 2020 году.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля 2020 года

Мой следующий бой состоится в октябре. Но дата этого поединка пока официально не объявлена. После этого буду готовиться к реваншу с Деонтеем Уайлдером. А пока что я просто наслаждаюсь жизнью.

Не переживайте, контракт на бой с Уайлдером уже подписан. Я могу с уверенностью сказать, что дата уже согласована. 

Наверное, если под контрактом стоит подпись, то это уже официально. Наш поединок состоится, я уверен в этом на 100%“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри в декабре 2018 года завершился вничью.


.
bigmir.net
Ещё по теме:
Уайлдер уложит Фьюри за три раунда, - Беллью
Фьюри и Уайлдер оспорят пояс чемпиона WBC
Фьюри разгромил Пьянету. ВИДЕО боя
Джошуа о бое Уайлдер - Фьюри
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ломаченко показал, как он будет выглядеть в старости
Лента новостей