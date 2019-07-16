Фьюри объявил дату реванша с Уайлдером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля 2020 года

Мой следующий бой состоится в октябре. Но дата этого поединка пока официально не объявлена. После этого буду готовиться к реваншу с Деонтеем Уайлдером. А пока что я просто наслаждаюсь жизнью.





Не переживайте, контракт на бой с Уайлдером уже подписан. Я могу с уверенностью сказать, что дата уже согласована.





Наверное, если под контрактом стоит подпись, то это уже официально. Наш поединок состоится, я уверен в этом на 100%“, - цитирует Фьюри talkSPORT.













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