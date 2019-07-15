Бокс: Расписание боев

Расписание ближайших крупных боев в боксе

19 июля

Оксон Хилл, США

Теофимо Лопес (13-0, 11 KO) – Масайоши Накатани (18-0, 12 KO)

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе

Максим Дадашев (13-0, 11 KO) – Субриэль Матиас (13-0, 13 KO)

20 июля

Лондон, Англия

Диллиан Уайт (25-1, 18 KO) – Оскар Ривас (26-0, 18 KO)

Дэвид Аллен (17-4-2, 14 KO) – Дэвид Прайс (24-6, 19 KO)

Артур Шпилька (22-3, 15 KO) – Дерек Чисора (30-9, 21 KO)

Лас-Вегас, США

Кит Терман (29-0, 22 KO) – Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе

Йорденис Угас (23-4, 11 KO) – Омар Фигероа (28-0-1, 19 KO)

Сергей Липинец (15-1, 11 KO) – Джон Молина (30-8, 24 KO)

Луис Нери (29-0, 23 KO) – Хуан Карлос Пайано (21-2, 9 KO)

Кейлеб Плэнт (18-0, 10 KO) – Майк Ли (21-0, 11 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг)

24 июля

Москва, Россия

Максим Власов (43-3, 26 KO) – Айзек Чилемба (25-6-2, 10 KO)

27 июля

Лондон, Англия

Лукас Браун (28-2, 24 KO) – Том Литтл (10-7, 3 КО)

Арлингтон, США

Хосе Карлос Рамирес (24-0, 16 KO) – Морис Хукер (26-0-3, 17 KO)

Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в 1-м полусреднем весе

Тевин Фармер (29-4-1, 6 KO) – Гийом Френуа (46-1-1, 12 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулегком весе (до 59 кг)

Мурат Гассиев (26-1, 19 KO) – Джоуи Давейко (19-7-4, 11 KO)

Балтимор, США

Юриоркис Гамбоа (29-2, 17 KO) – Роман Мартинес (30-3-3, 18 KO)

3 августа

Белфаст, Северная Ирландия

Майкл Конлан (11-0, 6 KO) – Владимир Никитин (3-0)

Бруклин, США

Маркус Браун (23-0, 16 KO) – Жан Паскаль (33-6-1, 20 KO)

Бой за титул “временного“ чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе

Адам Ковнацки (19-0, 15 KO) – Крис Арреола (38-5-1, 33 KO)

Андре Берто (32-5, 24 KO) – Мигель Крус (18-1, 12 KO)

24 августа

Нагоя, Япония

Косеи Танака (13-0, 7 KO) – Джонатан Гонсалес (22-2-1, 13 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе

Манила, Филиппины

ДиДжей Криэль (15-1-1, 7 KO) – Сэмюэл Сальва (17-0, 10 KO)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в минимальном весе

Уэслако, США

Брэндон Фигероа (19-0, 14 KO) – Хавьер Чакон (29-4-1, 9 KO)

Бой за титул “временного“ чемпиона мира по версии WBA во 2-м легчайшем весе

31 августа

Лондон, Англия

Василий Ломаченко (13-1, 10 KO) – Люк Кэмпбелл (20-2, 16 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO, а также вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Миннеаполис, США

Питер Киллин (34-1-1, 23 KO) – Кейлеб Труэкс (30-4-2, 19 KO)

Эрисланди Лара (25-3-3, 14 KO) – Рамон Альварес (28-7-3, 16 KO)