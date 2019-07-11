Сауль Альварес был признан боксером года по версии ESPY

Мексиканский средневес Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) стал лучшим боксером года по версии престижной премии ESPY Awards 2019 (Excellence in Sports Performance Yearly Award).

Награда появилась в 1993-м году, ее учредителем является телеканал ESPN.

“Хочу сказать спасибо ESPY Awards за то, что выбрали меня лучшим боксером года. Даст Бог, мы продолжим делать лучшие бои, и я останусь лучшим боксером. Спасибо всем. Спасибо моим фанатам“, - приводит комментарий Альвареса Boxing Scene.





Ранее сообщалось, что IBF назначила промоутерские торги на бой между Саулем Альваресом и Сергеем Деревянченко.