Усик объяснил, что не против остаться без чемпионских поясов

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что намерен отказаться от оставшегося у него пояса IBF. Как выяснили журналисты, об этом он заявил в интервью своему каналу на Youtube.

«Это нормально, пускай парни боксируют за эти пояса. Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои, — заявил спортсмен, комментируя отказ от поясов по версиям WBC, WBA и WBO. — А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют».

«Это уже, чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса», — добавил Усик.

При этом он заявил, что в случае если у него не заберут пояс IBF, то он откажется от него самостоятельно.

«Просто я не собираюсь возвращаться (в первый тяжелый вес). Ну а когда вздумаю вернуться обратно, то придется собрать их еще раз. Возвращение? Да нет, это просто прикол», — заключил Усик.