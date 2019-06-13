Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.89
USD
26.40
RUB
0.41
EUR
29.92
USD
26.43
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
12 июня 19, 19:24
Оголошено склад збірної України з боксу на Європейські ігри
боксерські збірні України
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лічені тижні відділяють чоловічу та жіночу Національні боксерські збірні України від початку виступів на головних спортивних Іграх Європейського континенту

Саме з 21 по 30 червня провідні спортсмени нашої держави розпочнуть боротьбу за нагороди на II Європейських іграх у Мінську (Білорусь). 

Оголошення складу відбулось в рамках відкритого тренування збірних команд України з боксу 12 червня на Олімпійській тренувальній базі у Конча-Заспі. Отож, на Євроіграх у Мінську нашу команду представлятимуть: 

Чоловіки:
Вагова категорія 49 кг – Назар КУРОТЧИН (Львів)
Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ (Запоріжжя)
Вагова категорія 56 кг – Микола БУЦЕНКО (Харків)
Вагова категорія 60 кг – Юрій ШЕСТАК (Харків)
Вагова категорія 64 кг – Ярослав ХАРЦИЗ (Харків)
Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ (Київ)
Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК (Полтава)
Вагова категорія 81 кг – Степан ГРЕКУЛ (Чернівці)
Вагова категорія 91 кг – Рамазан МУСЛІМОВ (Харків)
Вагова категорія +91 кг – Віктор ВИХРИСТ (Кременчук)
Головний тренер – Леонід ЛОЇВСЬКИЙ

Жінки:
Вагова категорія 51 кг – Тетяна КОБ (Луцьк)
Вагова категорія 60 кг – Юлія ЦИПЛАКОВА (Харків)
Вагова категорія 75 кг – Марія БОРУЦА
Головний тренер – Сергій ГОРДІЄНКО


 
Нагадаємо, на перших Європейських іграх 2015 року, які пройшли в Азербайджані, Національна збірна України з боксу здобула п’ять медалей, серед них: одна срібна (Геворг Манукян 91 кг) та чотири бронзи (Дмитро Замотаєв 49 кг, Віктор Петров 64 кг, Ярослав Самофалов 69 кг та Олександр Хижняк 81 кг). 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей