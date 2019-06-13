Оголошено склад збірної України з боксу на Європейські ігри

Саме з 21 по 30 червня провідні спортсмени нашої держави розпочнуть боротьбу за нагороди на II Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Оголошення складу відбулось в рамках відкритого тренування збірних команд України з боксу 12 червня на Олімпійській тренувальній базі у Конча-Заспі. Отож, на Євроіграх у Мінську нашу команду представлятимуть:



Чоловіки:

Вагова категорія 49 кг – Назар КУРОТЧИН (Львів)

Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ (Запоріжжя)

Вагова категорія 56 кг – Микола БУЦЕНКО (Харків)

Вагова категорія 60 кг – Юрій ШЕСТАК (Харків)

Вагова категорія 64 кг – Ярослав ХАРЦИЗ (Харків)

Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ (Київ)

Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК (Полтава)

Вагова категорія 81 кг – Степан ГРЕКУЛ (Чернівці)

Вагова категорія 91 кг – Рамазан МУСЛІМОВ (Харків)

Вагова категорія +91 кг – Віктор ВИХРИСТ (Кременчук)

Головний тренер – Леонід ЛОЇВСЬКИЙ



Жінки:

Вагова категорія 51 кг – Тетяна КОБ (Луцьк)

Вагова категорія 60 кг – Юлія ЦИПЛАКОВА (Харків)

Вагова категорія 75 кг – Марія БОРУЦА

Головний тренер – Сергій ГОРДІЄНКО





Нагадаємо, на перших Європейських іграх 2015 року, які пройшли в Азербайджані, Національна збірна України з боксу здобула п’ять медалей, серед них: одна срібна (Геворг Манукян 91 кг) та чотири бронзи (Дмитро Замотаєв 49 кг, Віктор Петров 64 кг, Ярослав Самофалов 69 кг та Олександр Хижняк 81 кг).