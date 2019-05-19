Страшный нокаут. Уайлдер уничтожает Доминика Бризила. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе американец Деон Уайлдер (41-0-1, 40 КО) успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою против своего соотечественника Доминика Бризила (20-0-2, 18 КО).

Бойцы спокойно начали бой, присматриваясь друг к другу и пристреливаясь джебами. Первая серьезная атака прошла у чемпиона - Бризил пропустил мощный удар, но выстоял и продолжил бой. Однако не на долго - на 2,05 минуте поединка Деонтей попал в соперника сокрушительным ударом, то рухнул на канвас ринга и пока рефери считал до десяти, он не смог встать.

Таким образом, чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер девятый раз успешно защитил свой титул.

Видео нокаута: