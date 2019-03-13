Ломаченко допустил возвращение в полулегкий вес

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил о том, что может вернуться в полулегкий дивизион после завоевания всех титулов в нынешней категории.





Боксер признался, что легкий вес - не идеальная для него категория, но его команда усердно тренируется уже пару месяцев перед боем с британцем Энтони Кроллой, сообщает Fight Hub TV.





"Моя цель — стать абсолютным чемпионом, после чего я, возможно, вернусь в полулегкий вес и выиграю там титулы по второму кругу", - отметил Ломаченко.





По словам украинца, он хочет драться с лучшими, а сейчас Кролла является лучшим выбором из-за своего статуса обязательного претендента на его пояса, поэтому он принял этот поединок.





"Не слишком много знаю о нем. Я изучил его бои с Хорхе Линаресом, и знаю, что он агрессивный боксер. Мне нравится драться с теми, кто активно принимают бой", - резюмировал Ломаченко.





Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе 12 апреля будет защищать свои титулы в Лос-Анджелесе против Энтони Кроллы. Бой Ломаченко за титул IBF сорвался из-за травмы обладателя этого пояса Ричарда Комми.