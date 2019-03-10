Бой Усик – Поветкин отменен: российский боксер боится украин

«По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы», – приводит слова Вадима «Спорт-Экспресс».





Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Если украинец перейдет в супертяжелый вес ему придется оставить все чемпионские пояса.





Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа



