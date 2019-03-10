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Спорт
Бокс
10 марта 19, 17:51
Бой Усик – Поветкин отменен: российский боксер боится украин
Усик
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Как стало известно из заявления Вадима Корнилова, менеджера российского боксера Александра Поветкина, они не рассматривают бой с украинцем Александром Усиком.
«По бою Поветкина пока нет новостей. Может, они появятся на следующей неделе. Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас ведутся другие переговоры. У нас другие планы», – приводит слова Вадима «Спорт-Экспресс».

Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью. Если украинец перейдет в супертяжелый вес ему придется оставить все чемпионские пояса.

Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа
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