Джошуа назвал трех лучших супертяжей за всю историю бокса

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал о том, кого считает лучшими бойцами своего дивизиона за всю историю бокса.

"Несмотря на все преграды, которые пришлось преодолеть Джеку Джонсону, он несомненно был лучшим.

Мухаммед Али использовал большую боксерскую сцену не только, чтобы доказать свою силу и мощь, но и для того, чтобы рассказать всей боксерской аудитории о том с какими проблемами, на тот момент, столкнулось американское общество. Он достиг статуса легенды и стал иконой нашего спорта.

Третий - Майк Тайсон. Когда я впервые сходил на бокс, я влюбился в этот спорт благодаря ему. Он был обычным ребенком из Бруклина, он прошел через все подростковые проблемы. Я читал его книгу. Он - мой пример", - цитирует британца BoxingScene.



