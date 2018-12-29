Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
29 декабря 18, 18:22
Джошуа назвал трех лучших супертяжей за всю историю бокса
Энтони Джошуа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Британец признался, что влюбился в бокс благодаря Майку Тайсону.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал о том, кого считает лучшими бойцами своего дивизиона за всю историю бокса.

"Несмотря на все преграды, которые пришлось преодолеть Джеку Джонсону, он несомненно был лучшим. 

Мухаммед Али использовал большую боксерскую сцену не только, чтобы доказать свою силу и мощь, но и для того, чтобы рассказать всей боксерской аудитории о том с какими проблемами, на тот момент, столкнулось американское общество. Он достиг статуса легенды и стал иконой нашего спорта. 

Третий - Майк Тайсон. Когда я впервые сходил на бокс, я влюбился в этот спорт благодаря ему. Он был обычным ребенком из Бруклина, он прошел через все подростковые проблемы. Я читал его книгу. Он - мой пример", - цитирует британца BoxingScene.
bigmir.net
Ещё по теме:
Кличко 29 апреля будет драться с Энтони Джошуа
Кличко проиграл Джошуа после нокдауна (ФОТО, ВИДЕО)
Порошенко поблагодарил Владимиру Кличко за бой (ВИДЕО)
Леннокс Льюис поддержал Владимира Кличко после поражения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Менеджер рассказал, когда Поветкин вернется в ринг
noimageБеринчик защитил чемпионский титул WBO International. ВИДЕО
noimageУайт - Чисора: Видео тяжелого нокаута
noimageПосле боя с Гвоздиком Стивенсон все еще в коме
noimageАлександр Усик получил награду из рук Митрополита УПЦ МП
Лента новостей