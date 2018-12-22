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Спорт
Бокс
21 декабря 18, 23:17
После боя с Гвоздиком Стивенсон все еще в коме
Адонис Стивенсон и Гвоздик
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Врачи не берутся говорить, что ждет его впереди, сказал промоутер боксера

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон п-прежнему находится в коме после нокаута во время боя с Александром Гвоздиком. 

Об этом сообщил промоутер боксера Ивон Мишель, передает Deutsche Welle.

Мишель рассказал, что состояние Стивенсон не улучшилось, канадский боксер находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"Пока никаких изменений нет. Он до сих пор нуждается в механической помощи для того, чтобы дышать, и он не приходил в сознание, - сообщил промоутер. - Врачи не берутся говорить, что ждет его впереди".

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Стивенсон попал в реанимацию 1 декабря этого года после боя с Гвоздиком. Врачи обнаружили у 41-летнего боксера серьезную травму мозга, которая потребовала нейрохирургического вмешательства.
liga.net
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