После боя с Гвоздиком Стивенсон все еще в коме

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон п-прежнему находится в коме после нокаута во время боя с Александром Гвоздиком.
Об этом сообщил промоутер боксера Ивон Мишель, передает Deutsche Welle.
Мишель рассказал, что состояние Стивенсон не улучшилось, канадский боксер находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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"Пока никаких изменений нет. Он до сих пор нуждается в механической помощи для того, чтобы дышать, и он не приходил в сознание, - сообщил промоутер. - Врачи не берутся говорить, что ждет его впереди".Читайте также: Бокс. Ломаченко и Педраса взвесились перед боем - видео