После боя с Гвоздиком Стивенсон все еще в коме

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон п-прежнему находится в коме после нокаута во время боя с Александром Гвоздиком.

Об этом сообщил промоутер боксера Ивон Мишель, передает Deutsche Welle.

Мишель рассказал, что состояние Стивенсон не улучшилось, канадский боксер находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"Пока никаких изменений нет. Он до сих пор нуждается в механической помощи для того, чтобы дышать, и он не приходил в сознание, - сообщил промоутер. - Врачи не берутся говорить, что ждет его впереди".





Стивенсон попал в реанимацию 1 декабря этого года после боя с Гвоздиком. Врачи обнаружили у 41-летнего боксера серьезную травму мозга, которая потребовала нейрохирургического вмешательства.



