Уайлдер уложит Фьюри за три раунда, - Беллью

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился мнением относительно потенциального противостояния экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титула по версии WBC Дионтея Уайлдера. По мнению британца, шансо в таком поединке у Фьюри практически нет.

«Тайсон определенно не готов к Уайлдеру. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь сможет его победить. Бои делают стили, но когда вы говорите о Дионтее, то предсказать что-то очень сложно, потому что даже он сам не знает, что он предпримет. Фьюри — уязвимый супертяж.

Он не из тех крупных парней, которые могут принимать на себя все удары. Он уязвим и его можно потрясти. Когда же вы сталкиваетесь с такими взрывными боксерами как Хэй или Уайлдер, все становится тяжелее. Уайлдер потратит на бой с Фьюри, самое большее, три раунда", — приводит слова Беллью BoxingScene.