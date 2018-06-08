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Спорт
Бокс
8 июня 18, 09:18
Джошуа не парится относительно боя с Поветкиным – промоутер
Джошуа
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Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что для его клиента опасно соглашаться на бой с Александром Поветкиным перед Деонтеем Уайлдером.

"Это очень опасно, очень рискованно соглашаться на бой с Поветкиным в преддверии боя с Деонтеем Уайлдером. Но таков уж Джошуа. Он не парится. Его интересуют только самые опасные, самые большие вызовы.

Чисто технически можно сказать, что контракт на бой с Поветкиным уже готов. А с Уайлдером нет. Если следующим будет Поветкин, то контракт на бой с Уайлдером мы подпишем до поединка с россиянином. Повторюсь, Уайлдер знает, что ему придется драться с Джошуа в Британии. Уайлдер готов к этому. Но есть еще парочка деталей. Именно над этим мы сейчас и работаем с его командой", – заявил промоутер.

Ранее Эдди Хирн отметил умения Александра Поветкина держать удар.

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