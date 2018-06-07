Шварценеггер пришел к боксеру Ломаченко в больницу: видео

Знаменитый бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер пришел в больницу к украинскому боксеру Василию Ломаченко. Видео Ломаченко опубликовал в своем Instagram.

Боксер сейчас лечит плечо в больнице в Лос-Анджелесе. Во время боя против Хорхе Линареса 12 мая он получил травму и ему сделали артроскопическую операцию.

Шварценеггер поздравил Ломаченко с победой и спросил, как ему удалось продолжать бой с травмированной рукой. "У меня есть вторая рука", - пошутил боксер.





12 мая Ломаченко отобрал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО КО) из Венесуэлы. Следующим соперником украинца может стать будет чемпион мира по версии IBF Джервонта Дэвис.