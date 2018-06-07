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Спорт
Бокс
7 июня 18, 09:06
Сталлоне назвал Ломаченко лучшим боксером
Сталлоне,Ломаченко
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Сильвестр Сталлоне поделился впечатлениями от ланча с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Известный актер Сильвестр Сталлоне побывал на ланче с Василием Ломаченко, после чего заявил, что украинец – лучший боксер последней половины столетия.

"У меня был прекрасный ланч с абсолютно лучшим боксером вне весовой категории. Украинский чемпион мира Василий Ломаченко. Ты никогда не пропустишь его бои, потому что он – лучший боксер последней половины столетия, обладающий сверхъестественными способностями, настоящая машина для поединков. Невероятно приятно смотреть!", – написал актер в Instagram.


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telegraf.com.ua
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