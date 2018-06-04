Расстреляли авто вице-президента Федерации бокса. ФОТО

В селе Гореничи Киевской области по улице Академической в ночь на 4 июня был расстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича").

«Лича» (крайний справа) в окружении выдающихся боксеров Дениса Беринчика, Василия Ломаченко и Владимира Сидоренко

В результате погиб водитель – Максим Ковтуненко 1994 года рождения, сообщают источники .

При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в селе Гореничи. По информации источников, в доме Романа проводится обыск.