Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.47
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
4 июня 18, 12:13
Расстреляли авто вице-президента Федерации бокса. ФОТО
покушение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Александр Лищенко более известен как криминальный авторитет «Лича»

В селе Гореничи Киевской области по улице Академической в ночь на 4 июня был расстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича").

«Лича» (крайний справа) в окружении выдающихся боксеров Дениса Беринчика, Василия Ломаченко и Владимира Сидоренко

В результате погиб водитель – Максим Ковтуненко 1994 года рождения, сообщают источники .

При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в селе Гореничи. По информации источников, в доме Романа проводится обыск.
UA-Football
Ещё по теме:
На финале Кубка Украины в Днепре ожидается аншлаг
Жесткий поединок Адониса Стивенсона и Баду Джека. ВИДЕО
Шовковский: Такого "оскорбления" в моей жизни еще не было
Поддержать "Реал" в финале ЛЧ в Киев приедет король Испании
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ломаченко показал, как выглядит после операции
noimageЛомаченко перенес операцию на плече
noimageСтивенсон озвучил варианты соперников.Гвоздика среди них нет
noimageЛомаченко отказался от чемпионского пояса WBO
noimageУсик и Смит встретились в Лондоне
Лента новостей