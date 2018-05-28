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Спорт
Бокс
28 мая 18, 11:05
Стивенсон озвучил варианты соперников.Гвоздика среди них нет
Адонис Стивенсон
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Адонис думает об объединении титулов

Чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) из Канады в упор не замечает обязательного претендента, «временного» чемпиона из Украины Александра Гвоздика (15-0, 12 КО).

19 мая в Торонто (Канада) чемпион свел вничью поединок против претендента из Швеции Баду Джека (22-1-3, 13 КО). Сразу же после боя обе стороны заговорили о незамедлительном реванше. Промоутер Гвоздика Боб Арум (Top Rank Promotions) поспешил напомнить о контрактных обязательствах чемпиона.

Но в интервью Premier Boxing Champions канадо-гаитянин, рассказывая о том, с кем собирается драться дальше, об украинском бойце не упоминал: «Да у меня полно вариантов. Если на кону будут хорошие деньги, то я встречусь с кем угодно. Без проблем. Это может быть победитель боя (за титул WBO) между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом. Это может быть объединительный бой с другим чемпионом, (обладателем титула WBA) Дмитрием Биволом или (чемпионом IBF) Артуром Бетербиевым».

«Я хочу объединить титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Если Ковалев победит Альвареса, то я готов с ним драться — нокаутирую его. Меня списали со счетов еще в 2010-м после поражения Дарнеллу Буну. Но я вернулся и закрыл то поражение. Я сосредоточен на тренировках. В дивизионе нет бойцов моего уровня. Я — король полутяжей», — не меняет репертуар Стивенсон.

Также одним из вариантов 40-летнего бойца является поединок-реванш в договорном весе против британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), который очень хочет закрыть поражение пятилетней давности — в ноябре 2013-го года Стивенсон одержал досрочную победу техническим нокаутом в 6-м раунде, напоминает .

«Могу снова встретиться и снова надрать задницу Тони Беллью. Могу отправиться в Великобританию, драться с ним в договорном весе. Итог будет всё тем же — снова его нокаутирую», — делится планами словоохотливый чемпион.
UA-Football
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