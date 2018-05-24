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Спорт
Бокс
24 мая 18, 20:48
Ломаченко отказался от чемпионского пояса WBO
Ломаченко
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Василий Ломаченко будет выступать в легком весе
За вакантный титул WBO во втором полулегком весе сразятся японец Масаюки Ито и пуэрториканец Кристофер Диас.

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) отказался от чемпионского  титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг). Об этом сообщает BoxingScene в четверг, 24 мая.

Теперь украинец будет выступать в легком весе (до 61,2 кг), где он недавно стал чемпионом мира по версии WBA, нокаутировав 32-летнего венесуэльца Хорхе Линареса.

Отмечается, что теперь за вакантный титул WBO во втором полулегком весе сразятся японец Масаюки Ито (23-1-1, 12 КО) и пуэрториканец Кристофер Диас (23-0, 15 КО).

Напомним, Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, нокаутом победив пуэрториканца Романа Мартинеса. Всего Василий провел четыре успешных защиты пояса.

Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Василий Ломаченко может провести против чемпиона мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтрана

Источник: korrespondent.net
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