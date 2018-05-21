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Спорт
Бокс
21 мая 18, 08:18
Дэвис жестко раскритиковал Ломаченко
Джервонта Дэвис
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Джервонта Дэвис высказал свое отношение к всеобщему восхищению Василием Ломаченко.

Потенциальный соперник чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко американец Джервонта Дэвис считает, что украинца незаслуженно называют лучшим независимо от весовой категории, а также прокомментировал его нокдаун в бою с Хорхе Линаресом.

"Нокдаун? Ломаченко поднялся и сделал для победы то, что и должен был. Он поднялся в весе, поэтому, думаю, тот удар был очень тяжелым для него, он повалил его. Но это же бокс, такое происходит.

Его слишком высоко оценили прежде, чем он чего-то достиг. Многие называю его лучшим независимо от весовой категории, но, что он показал? Провел 11 боев?", - сказал Дэвис.
telegraf.com.ua
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