Дэвис жестко раскритиковал Ломаченко

Потенциальный соперник чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко американец Джервонта Дэвис считает, что украинца незаслуженно называют лучшим независимо от весовой категории, а также прокомментировал его нокдаун в бою с Хорхе Линаресом.

"Нокдаун? Ломаченко поднялся и сделал для победы то, что и должен был. Он поднялся в весе, поэтому, думаю, тот удар был очень тяжелым для него, он повалил его. Но это же бокс, такое происходит.

Его слишком высоко оценили прежде, чем он чего-то достиг. Многие называю его лучшим независимо от весовой категории, но, что он показал? Провел 11 боев?", - сказал Дэвис.