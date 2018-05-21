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Спорт
Бокс
20 мая 18, 18:43
Жесткий поединок Адониса Стивенсона и Баду Джека. ВИДЕО
Адонис Стивенсон, Баду Джек
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Благодаря ничьей канадец сохранил титул чемпиона WBC

Сегодня утром по киевскому времени в Торонто (Канада) на ринге Air Canada Centre состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между действующим чемпионом, канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО ) и претендентом из Швеции Баду Джеком (21-1-3, 13 КО).

Досталось даже судье: 40-летний Адонис Стивенсон отстоял титул чемпиона мира

Жесткое противостояние судьи признали ничейным, благодаря чему Адонис остался чемпионом и теперь может встретиться с обладателем временного чемпионского пояса Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) из Украины.
UA-Football
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