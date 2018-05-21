Жесткий поединок Адониса Стивенсона и Баду Джека. ВИДЕО

Сегодня утром по киевскому времени в Торонто (Канада) на ринге Air Canada Centre состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между действующим чемпионом, канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО ) и претендентом из Швеции Баду Джеком (21-1-3, 13 КО).

Жесткое противостояние судьи признали ничейным, благодаря чему Адонис остался чемпионом и теперь может встретиться с обладателем временного чемпионского пояса Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) из Украины.