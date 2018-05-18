Единственный боец, победивший Ломаченко, угодил в тюрьму

Бывший чемпион мира, единственный обидчик Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) на профессиональном ринге мексиканец Орландо Салидо (44-14-4, 31 КО) был арестован полицией за ограбление продуктового магазина — якобы бывший боксёр с друзьями вынесли 16 банок пива.

Салидо баллотируется в народные избранники в родном штате Сонора. И по мнению его однопартийцев, данный инцидент — просто жалкая попытка очернить ведущего кандидата Рабочей партии, рассказывает .

«О нем написали только потому, что он является узнаваемым лицом, публичной фигурой, — считает глава партии Хайме Морено Берри. — Его очернили в СМИ несмотря на то, что формально никаких обвинений ему не выдвинуто. Это просто целенаправленная акция для дискредитации нашего кандидата, нашей партии».

Заступился за Салидо также и его давний друг, менеджер Шон Гиббонс: «К сожалению, мой добрый друг Орландо понял, насколько мерзкая и грязная игра ведётся в политике. Знаю, он делает все ради того, чтобы его соотечественники жили лучшей жизнью. Но его добрые дела не остались незамеченными недоброжелателями. Салидо — хороший человек и прекрасный семьянин. Но его пытаются уничтожить. Просто потому, что он делает жизнь людей лучше».

Из обещаний кандидата Салидо: «Я знаю, как непросто жить на этих улицах. Люди нуждаются в лучшем образовании и медицине. И я их этим обеспечу, если меня выберут».