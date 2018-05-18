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Спорт
Бокс
18 мая 18, 08:56
Мейвезер уверен, что Дэвис нокаутировал бы Ломаченко
Дэвис, Мейвезер
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При этом Флойд не уверен, что боксеры смогут встретиться между собой.

Американец Флойд Мейвезер уверен в том, что его подопечный Джервонта Дэвис лучше Василия Ломаченко и легко смог бы нокаутировать украинца.

"Ломаченко неплохой боксер, но я уверен, что Джервонта справился бы с ним, если эта встреча когда-либо состоялась. Хотя я и не думаю, что она состоится.

Думаю, что через некоторое время мы увидим поединок Ломаченко против Майки Гарсии. И я не думаю, что Ломаченко бьет сильнее Гарсии.

Удар, от которого упал Ломаченко был совсем не сильным. И я считаю, что Джервонта намного более серьезный панчер, чем Линарес. Если бы Джервонта отправил Ломаченко на настил ринга, он бы закончил бой досрочно. Он умеет это делать", — добавил Мейвезер.
telegraf.com.ua
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