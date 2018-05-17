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Спорт
Бокс
16 мая 18, 20:32
Бой Ломаченко с Гарсией не состоится из-за Арума, – тренер
Ломаченко
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Наставник Майки Гарсии оценил шансы на поединок между его подопечным и украинцем Василием Ломаченко.

Роберт Гарсия, тренер и брат чемпиона мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия, не верит в возможность проведения боя с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко.

По словам наставника, поединок не состоится из-за позиции промоутера украинца Боба Арума.

"Ломаченко был бы готов к бою, он хочет драться с сильнейшими. Но когда дойдет до переговоров, Арум скажет свое слово. Он не согласится на проведение боя в карде Showtime", – приводит слова Роберта Гарсию BoxingNews 24.

Ранее Майки Гарсия оценил роботу Василия Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом.
bigmir.net
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