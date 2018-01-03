Украинец Гвоздик проведет бой против Альвареса в турнире WBC

Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик стал участником специального турнира за пояс WBC. Об этом сообщают World Boxing News.





Всемирный боксерский совет одобрил бой Гвоздика с колумбийцем Элейдером Альваресом, в котором тот поспорит за статус обязательного претендента на пояс.





Также действующий чемпион WBC Адонис Стивенсон будет защищать титул в бою с Баду Джеком. Дата боев пока не известно.





В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.





Добавим, что промоутер Гвоздика просит сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России недавно завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.





Напомним, что в чемпионском турнире в первом тяжелом весе принимает участие Александр Усик. В полуфинале WBSS Усик встретится с Майрисом Бриедисом из Латвии. Бой Усик – Бриедис состоится в Риге. На кону будут чемпионские титулы по версиям WBO и WBC и выход в финал турнира.



