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Спорт
Бокс
3 января 18, 10:28
Украинец Гвоздик проведет бой против Альвареса в турнире WBC
Александр Гвоздик
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Боксеры разыграют право сразиться за титул чемпиона WBC
Украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик стал участником специального турнира за пояс WBC. Об этом сообщают World Boxing News.

Всемирный боксерский совет одобрил бой Гвоздика с колумбийцем Элейдером Альваресом, в котором тот поспорит за статус обязательного претендента на пояс.

Также действующий чемпион WBC Адонис Стивенсон будет защищать титул в бою с Баду Джеком. Дата боев пока не известно.

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

Добавим, что промоутер Гвоздика просит сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России недавно завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.

Напомним, что в чемпионском турнире в первом тяжелом весе принимает участие Александр Усик. В полуфинале WBSS Усик встретится с Майрисом Бриедисом из Латвии. Бой Усик – Бриедис состоится в Риге. На кону будут чемпионские титулы по версиям WBO и WBC и выход в финал турнира.

Источник: segodnya.ua
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