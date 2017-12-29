Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.49
USD
28.05
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
29 декабря 17, 00:05
Апперкот Джошуа в бою с Кличко стал "ударом года" на НВО
Джошуа.бой , Кличко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
29 апреля в Лондоне состоялся боксерский поединок между экс-чемпионом мира Владимиром Кличко и обладателем титула IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, в котором британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.
В одном из финальных эпизодов поединка Джошуа нанес сокрушительный удар правой рукой снизу в голову, который потряс Владимира до основания. Каким-то чудом украинец устоял после этого на ногах, однако спустя несколько секунд в результате добивания все же упал на настил ринга.

Именно этот ключевой апперкот в поединке, который многие считают "боем года" в боксе, признан лучшим по версии американского телеканала НВО - лидера резонансных боксерских трансляций в мире.

Кличко заявлял, что рассматривает возможность матча-реванша осенью, но позднее передумал и ушел на пенсию. Для него это был первый выход на ринг с конца осени 2015 года, когда он впервые за 10 лет проиграл, уступив соотечественнику Джошуа - скандалисту Тайсону Фьюри.


Видео: Youtube / HBO

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Фьюри неожиданно отказался от чемпионского пояса Кличко
Кличко сделал заявление о реванше с Фьюри
Названа дата боя между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри
Тест на кокаин Тайсона Фьюри оказался положительным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:

Последние новости
Ломаченко устроил троллинг на ринге после победы над Ригондо
noimageЛомаченко победил Ригондо в чемпионском бою (ФОТО, ВИДЕО)
noimageНепобедимый украинец чуть не убил российского боксера. ВИДЕО
noimageКогда и где смотреть бой Ломаченко - Ригондо
noimageЛомаченко рассказал о трудностях боя с Ригондо
Лента новостей