Умер заслуженный тренер Украины по боксу

Об этом сообщили на странице Запорожской городской федерации бокса в Facebook.

Как отмечается, Юрий Беладзе ушел из жизни на 79 году.

При этом коллега Владимир Сосуновский передал слова сочувствия и поддержки родным. Так, он заявил, что это невероятная, катастрофическая потеря. В часности, потеря настоящего человека, кумира, примерного семьянина и гражданина своей страны.

"Мы все скорбим утрате Юрия Юхановича, обращаясь к семье, родственникам и близким знаем вам, конечно, еще тяжелее! Искренне соболезнуем, и будем помнить его всю жизнь! Хотим в эту минуту оказать любую помощь, которая понадобится. Рассчитывайте на нас, на всю большую боксерскую семью", – написал Владимир Сосуновский.

Отметим, что прощание пройдет в боксерском зале "Боевые перчатки".

Стоить отметить, что Беладзе воспитал множество спортсменов, среди которых чемпионы Украины и призеры международных соревнований. Сейчас в основанном им боксерском клубе "Боевые перчатки" тренирует спортсменов его внук - Артур Беладзе.

Напомним, народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни.