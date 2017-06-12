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Спорт
Бокс
11 июня 17, 22:19
У Джошуа выступили с заявлением о реванше с Кличко
Кличко
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Украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа с большой долей вероятности проведут повторный поединок после роскошного файта, который состоялся 29 апреля.
По словам менеджера английского боксера Эдди Хирна, матч-реванш может пройти даже за пределами Европы в октябре текущего года.

"Менеджер Кличко встречался с Владимиром на этой неделе. Количество предложений, которые мы предоставили, означают большие деньги. Не вижу причин, почему Кличко их не примет. Даже, если не учитывать деньги, ему наверняка хочется провести реванш. Мы рассматриваем варианты с Америкой, Нигерией, Дубаем и Кардиффом. Последний не является наиболее выгодным. Те предложения, которые есть с другими стадионами, гораздо лучше, но связаны с целым рядом проблем. Например, организовать вечер в Лагосе. Вы должны оценивать деньги. Но это безопасно?" – сказал Хирн в интервью Boxing Scene.

Источник: izvestia.kiev.ua
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