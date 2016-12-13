Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
27.68
USD
26.09
RUB
0.43
EUR
28.62
USD
26.84
RUB
0.43
Спорт
Бокс
13 декабря 16, 12:45
Виталий Кличко признан вечным чемпионом мира - ФОТО
кличко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Всемирный боксерский совет объявил украинского боксера Виталия Кличко "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии.

Как сказано на официальный сайт фан-клуба братьев Кличко, награду украинцу вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший на 54-м ежегодном съезде WBO. При этом сам Кличко-старший рассказала, что в мире нет ничего невозможного.

Я родился в Советском Союзе, где профессиональный бокс был запрещен. Но мне удалось поднять над собой этот зеленый пояс, который ранее принадлежал Тайсону и Мохаммеду Али. Очень важно, чтобы у человека была мечта и он делал все для ее достижения, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в течение своей карьеры Виталий Кличко неоднократно становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC. Кличко окончательно завершил боксерскую карьеру в 2013 году. В его послужном списке 45 побед, средии которых 41 нокаутом. Также есть два поражения.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Кличко заверил, что и дальше будет выходить на ринг, и не думает о завершении карьеры в профессиональном боксе.
URA-Inform
Ещё по теме:
За пояс Виталия Кличко будут бороться Стиверн и Арреола
Кличко не заявлял официально о завершении карьеры
Дерек Чизора: Хочу добраться до Кличко и прикончить его
Сегодня Владимир Кличко выйдет на ринг
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Чикаго застрелили молодого непобежденного боксера
noimageКличко 29 апреля будет драться с Энтони Джошуа
noimageУолтерс: Меня так никогда не били
noimageУкраинский боксер Ломаченко победил ямайца Уолтерса (видео)
noimageКогда состоится бой Владимира Кличко и британца Энтони Джошу
Лента новостей
Загрузка...