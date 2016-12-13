Виталий Кличко признан вечным чемпионом мира - ФОТО

Как сказано на официальный сайт фан-клуба братьев Кличко, награду украинцу вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший на 54-м ежегодном съезде WBO. При этом сам Кличко-старший рассказала, что в мире нет ничего невозможного.

Я родился в Советском Союзе, где профессиональный бокс был запрещен. Но мне удалось поднять над собой этот зеленый пояс, который ранее принадлежал Тайсону и Мохаммеду Али. Очень важно, чтобы у человека была мечта и он делал все для ее достижения, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в течение своей карьеры Виталий Кличко неоднократно становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC. Кличко окончательно завершил боксерскую карьеру в 2013 году. В его послужном списке 45 побед, средии которых 41 нокаутом. Также есть два поражения.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Кличко заверил, что и дальше будет выходить на ринг, и не думает о завершении карьеры в профессиональном боксе.