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Спорт
Бокс
6 декабря 16, 12:53
В Чикаго застрелили молодого непобежденного боксера
бокс
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В Чикаго неизвестные обстреляли машину непобежденного боксера Эда Брауна.

В результате инцидента американский боксер полусреднего веса (20-0, 16 КО) погиб на месте. Как сообщает ESPN, во время нападения Браун вместе со своей девушкой находился в автомобиле.

Он получил огнестрельные ранения, в том числе в голову, девушку ранили в ногу. Оба пострадавшие были доставлены в больницу, однако врачи не смогли спасти Брауна.

Он умер на 25-м году жизни. При этом местная полиция предполагает, что люди в Чикаго стреляли без всякой причины.

В то же время менеджер боксера Камерон Данкин подчеркнул, что было бы не так обидно, если бы он был бандитом или каким-то образом был связан с наркотиками. Но он не занимался подобными вещами, он был славным застенчивым малым, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, британской боксера Тайсона Фьюри лишили боксерской лицензии и запретили выходить на ринг из-за наркотиков.
URA-Inform
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