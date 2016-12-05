Кличко 29 апреля будет драться с Энтони Джошуа

Соперники встретятся в Лондоне весной 2017 года. Как сообщил World Boxing News промоутер Эдди Херн, назвал предварительной датой поединка 29 апреля. Место боя - лондонский "Уэмбли".

Напомним, в декабря этого года Кличко должен был провести реванш с Тайсоном Фьюри. Но несколько раз перенесенный бой, а после и отказ Фьюри, заставили организаторов отказаться от этой идеи. Теперь чемпионские титулы IBF и WBA будут поставлен на кон в бою Кличко и Джошуа.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Кличко карьеру завершать не собирается. Он намерен провести еще несколько поединков. В марте следующего года тяжеловесу исполнится 41 год.