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Спорт
Бокс
5 декабря 16, 13:00
Кличко 29 апреля будет драться с Энтони Джошуа
владимир,кличко
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Украинский боксер Владимир Кличко проведет бой с британцем Энтони Джошуа в апреле.

Соперники встретятся в Лондоне весной 2017 года. Как сообщил World Boxing News промоутер Эдди Херн, назвал предварительной датой поединка 29 апреля. Место боя - лондонский "Уэмбли".

Напомним, в декабря этого года Кличко должен был провести реванш с Тайсоном Фьюри. Но несколько раз перенесенный бой, а после и отказ Фьюри, заставили организаторов отказаться от этой идеи. Теперь чемпионские титулы IBF и WBA будут поставлен на кон в бою Кличко и Джошуа.

Как сообщал УРА-Информ, Владимир Кличко карьеру завершать не собирается. Он намерен провести еще несколько поединков. В марте следующего года тяжеловесу исполнится 41 год.
URA-Inform
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