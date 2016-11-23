Когда состоится бой Владимира Кличко и британца Энтони Джошу

Промоутер соперника Владимира Кличко сообщил, что бой между украинцем и британцем Энтони Джошуа состоится весной, а именно в апреле. Об этом сообщает Вoxingnewsandviews, сообщают Нескучные новости.





"Мы находимся на финальном этапе переговоров касательно даты и места проведения боя. Мы проведем его в апреле. Это будет большой бой", - рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. Возможно, что поединок пройдет в Уэльсе на стадионе "Миллениум".





Напомним, Кличко возглавил рейтинг лучших тяжеловесов планеты. Вторым в рейтинге журнала идет Деонтей Уайлдер.







