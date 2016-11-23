Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Спорт
Бокс
22 ноября 16, 23:36
Когда состоится бой Владимира Кличко и британца Энтони Джошу
Э.Джошуа и В.Кличко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что бой между Кличко и Джошуа состоится в апреле 2017 года.
Промоутер соперника Владимира Кличко сообщил, что бой между украинцем и британцем Энтони Джошуа состоится весной, а именно в апреле. Об этом сообщает Вoxingnewsandviews, сообщают Нескучные новости.

"Мы находимся на финальном этапе переговоров касательно даты и места проведения боя. Мы проведем его в апреле. Это будет большой бой", - рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн. Возможно, что поединок пройдет в Уэльсе на стадионе "Миллениум".

Напомним, Кличко возглавил рейтинг лучших тяжеловесов планеты. Вторым в рейтинге журнала идет Деонтей Уайлдер.

источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
Определился новый обладатель пояса Кличка (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россиянин Ковалев проиграл чемпионский пояс американцу Уорду
noimageУсик проведет следующий свой бой в США
noimageКличко уверен, что станет чемпионом мира до конца года
noimageФьюри отказался от поясов Кличко
noimageФьюри грозит лишение всех титулов
Лента новостей
Загрузка...