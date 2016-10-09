Кличко согласовал бой с Джошуа

После очередного срыва поединка против Тайсона Фьюри приоритетной целью для Кличко стал Энтони Джошуа. Команда украинца уже связалась с представителями Джошуа, которые дали предварительное согласие на проведение данного боя.





Переговоры усложнились главным образом из-за временных рамок – Джошуа запланировал свой следующий поединок на 26 ноября, в то время как Кличко уже зарезервировал арену в немецком Гамбурге на 10 декабря. Серьезным препятствием стали и телевизионные договоренности обеих спортсменов, тем не менее, стороны практически пришли к общему знаменателю, и уже на следующей неделе поединок может быть официально подтвержден.





«Мы близки к сделке. Все изменилось, у нас появились возможности. На следующей неделе вы получите некоторые новости, которые взорвут ваше воображение. Мы действительно хотим этого боя, и когда все стороны выражают готовность, обычно все происходит», – сказал промоутер Джощуа – Эдди Хирн.





Если поединок все же будет подтвержден, у Кличко появится отличный шанс побороться за пояс по версии IBF, который Джошуа отобрал у «обидчика» украинца Вячеслава Глазкова – Чарльза Мартина