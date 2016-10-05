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Спорт
Бокс
5 октября 16, 13:45
Тайсон Фьюри признался, что употреблял кокаин
Фьюри
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Действующий чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фюри признался, что за последнее время он принимал очень много кокаина.

Об этом сообщает Вoxingscene, передае Isport. Тайсон Фьюри заявил, что в последнее время принимал очень много кокаина, но уверен в том, что он вправе делать со своей жизнью все, что ему вздумается. Боксер сказал, что это его личная жизнь и никто не имеет права забрать ее у него.

Чемпион мира в супертяжелом весе признался, что у него депрессия и ему не хочется больше жить. Он уверен, что эта проблема гораздо серьезней, чем употребление наркотиков.

Это началось после того как он одержал победу над Владимиром Кличко. Фьюри начали всячески напоминать о его происхождении и фактически развернулась целая охота из-за того, что он цыган.

Боксер уверен в том, что его хотят выжить из спорта, ведь его нельзя контролировать и управлять.

Как ранее сообщал УРА-Информ, тренер Кличко призвал забрать все титулы у Фьюри.
URA-Inform
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