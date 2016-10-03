Фьюри завершает свою спортивную карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри в Twitter написал о том, что он завершает профессиональную спортивную карьеру. Бокс – это самая грустная вещь, которой я занимался. Это - куча дерьма. Я величайший, и завершил карьеру – также написал Фьюри.

Напомним, что в 2015 г. Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко, забрав себе чемпионские пояса украинца. Бой-реванш должен был пройти весной, однако Кличко получил травму. Затем в процессе подготовки к бою, который планировали на июль 2016 г., британец повредил лодыжку. В итоге бой должен был пройти в октябре в Манчестере, однако Фьюри отменил и его.

Как сообщал УРА-Информ, Фьюри сдал положительный допинг-тест на кокаин.