Штаб Фьюри об употреблении боксером кокаина

"Единственное 100% заявление, которое я могу сделать так это то, что невозможно завоевать чемпионские титулы под кокаином. Только самоотверженность и решительность и ничего больше! Если кому-то что-то не нравится, то пойдите и лично скажите об этом Тайсону (Фьюри), вместо того, чтобы выпрашивать у него автографы, а потом продавать", – написал об этом Питер Фьюри у себя на странице в Twitter.

Как сообщал "УРА-Информ", матч-реванш с Владимиром Кличко постоянно откладывается. Сначала проблемы со здоровьем начались у украинца, а затем о недомоганиях заявил и британец. Ранее он говорил, что потерял какую-либо мотивацию, ведь он завоевал все титулы, которые хотел.