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Спорт
Бокс
3 октября 16, 12:03
Штаб Фьюри об употреблении боксером кокаина
Фьюри
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Тренер и одновременно дядя знаменитого боксера Тайсона Фьюри рассказал о слухах в прессе относительно того, что боксера поймали на злоупотреблении кокаином.

"Единственное 100% заявление, которое я могу сделать так это то, что невозможно завоевать чемпионские титулы под кокаином. Только самоотверженность и решительность и ничего больше! Если кому-то что-то не нравится, то пойдите и лично скажите об этом Тайсону (Фьюри), вместо того, чтобы выпрашивать у него автографы, а потом продавать", – написал об этом Питер Фьюри у себя на странице в Twitter.

Как сообщал "УРА-Информ", матч-реванш с Владимиром Кличко постоянно откладывается. Сначала проблемы со здоровьем начались у украинца, а затем о недомоганиях заявил и британец. Ранее он говорил, что потерял какую-либо мотивацию, ведь он завоевал все титулы, которые хотел. 
URA-Inform
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