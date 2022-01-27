НБА: Команды украинцев проигрывают

Алексей Лень вернулся на площадку. Минувшей ночью центровой Сакраменто провел на паркете семь минут и четыре секунды в матче с Атлантой. За это время украинец набрал два очка и сделал четыре подбора. Этого оказалось недостаточно для победы, и "короли" уступили в гостях Атланте 104:121.

А вот Святослава Михайлюка снова усадили на скамейку запасных. В гостевом поединке своего Торонто против Чикаго украинец на площадке так и не появился, а канадцы проиграли "быкам" 105:111.

Также отметим очередную победу лидера. Финикс на выезде расправился с Ютой 105:97.

НБА. Регулярный чемпионат. 27 января.

Кливленд – Милуоки 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

Кливленд: Гарлэнд (19 + 8 передач), Мобли (16 + 7 подборов), Уэйд (10), Аллен (10 + 10 подборов), Окоро (3) – старт; Лав (25 + 9 подборов + 5 потерь), Осман (23), Рондо (5), Стивенс (4), Гудвин (0), Уиндлер (0), Пангос (0), Дэвис (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 9 подборов + 7 потерь), Портис (22 + 7 подборов), Миддлтон (21), Коннотон (11), Холидэй (4 + 7 передач) – старт; Дивинченцо (9), Нвора (4), Оджелей (2), Хилл (0), Худ (0), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0).





Индиана – Шарлотт 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)

Индиана: Битадзе (17), Крэйг (14), Дуарте (11), Леверт (10), Дж. Холидэй (10) – старт; Джексон (17), Стивенсон (14 + 10 передач), Вашингтон (11), Сайкс (7), Лэмб (6), Бриссетт (5), Тэйлор (4).

Шарлотт: Болл (29 + 10 подборов + 13 передач), Бриджес (22), Розир (20), Коди Мартин (11), Пламли (7 + 6 передач) – старт; Убре (39), Букнайт (13), Вашингтон (9), Ричардс (5), Джонс (3), Тор (0), Смит (0).

Орландо – Клипперс 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

Орландо: Ф. Вагнер (21 + 9 передач), Энтони (19 + 11 передач), Саггс (14), Картер (11 + 9 подборов), Бамба (10 + 8 подборов) – старт; Харрис (14), Росс (7), Окики (4), М. Вагнер (2).

Клипперс: Коффи (19), Мэнн (14), Батюм (12 + 7 подборов), Джексон (9), Зубац (8 + 7 подборов) – старт; Кеннард (17), Бледсоу (13), Уинслоу (7 + 8 подборов), Хартенштайн (5), Бостон (5), Скрабб (2), Ибака (0).





Атланта – Сакраменто 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30) Атланта: Янг (17 + 10 передач), Коллинз (9), Хантер (9), Хертер (8), Капела (8 + 8 подборов) – старт; Богданович (18 + 7 передач), Оконгву (18 + 7 подборов), Уильямс (15), Галлинари (7 + 9 подборов), Райт (6), Джонсон (3), Дженг (2), Мэйс (1), Нокс (0), Луваву-Кабарро (0). Сакраменто: Барнс (28 + 9 подборов), Митчелл (20 + 6 передач), Холмс (12), Халибертон (11 + 7 передач), Бэгли (9) – старт; Хилд (8 + 8 подборов), Рэмзи (5), Харклесс (5), Лень (2), Джонс (2), Кинг (2), Кета (0), Вудард (0). Майами – Нью-Йорк 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29) Майами: Робинсон (25), Батлер (22), Такер (20), Винсент (8), Адебайо (6 + 8 подборов + 11 передач) – старт; Хирро (21), Дедмон (4 + 7 подборов), Калеб Мартин (2), Юртсевен (2), Гай (0), Струс (0). Нью-Йорк: Барретт (17), Рэндл (11), Уокер (7), Фурнье (7), Робинсон (7 + 10 подборов) – старт; Топпин (18), Куикли (12 + 7 передач), Граймс (6), Реддиш (6), Беркс (3), Симс (2), Макбрайд (0), Гибсон (0). Чикаго – Торонто 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23) Чикаго: Дерозан (29 + 7 подборов + 7 передач), Лавин (23 + 8 подборов + 8 передач), Вучевич (17 + 15 подборов + 8 передач), Грин (12), Досунму (7) – старт; Уайт (9), Браун (8), Томас (3), Кук (3). Торонто: Трент (32), Ануноби (23), Барнс (16 + 7 передач), Сиакам (12 + 7 подборов + 7 передач), Ачиува (3) – старт; Буше (9), Бэнтон (7), Флинн (3), Ватанабе (0).





Бруклин – Денвер 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28) Бруклин: Миллс (21 + 6 передач), Олдридж (18 + 8 подборов), Бембри (14), Джонсон (12 + 8 подборов + 7 передач), Эдвардс (9) – старт; Томас (25), Картер (13), Гриффин (6), Браун (0). Денвер: Йокич (26 + 10 подборов + 8 передач), Бартон (21 + 10 подборов), Моррис (10), Гордон (10), Грин (6 + 7 подборов) – старт; Риверс (25), Казинс (13), Ннаджи (6), Форбс (5), Кампаццо (2 + 6 передач), Рид (0). Сан-Антонио – Мемфис 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24) Сан-Антонио: Пелтль (18 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (18), Мюррэй (16 + 10 подборов + 11 передач), Уайт (14), Макдермотт (6) – старт; Васселл (20), Уокер (12), Юбэнкс (4), Лэндейл (2), Джонс (0). Мемфис: Морэнт (41 + 8 передач), Джарен Джексон (22 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Бэйн (20), Уильямс (11), Адамс (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (8), Мелтон (7), Тилли (3), Кончар (2).



