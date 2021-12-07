НБА: Финикс и Голден Стэйт снова выигрывают

В Национальной баскетбольной ассоциации продолжается ожесточенная борьба за лидерство между Финиксом и Голден Стэйт. Минувшей ночью обе команды победили своих соперников.

"Солнечные" у себя дома в упертой борьбе одолели Сан-Антонио 108:104, а "воины", также у себя на площадке, не испытали проблем в поединке с Орландо 126:95. Таким образом, на вершине турнирной таблицы сохранилось двоевластие.

НБА. Регулярный чемпионат. 7 декабря

Шарлотт – Филадельфия 124:127 OT (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, ОТ – 5:8)

Шарлотт: Убре (35), Бриджес (16 + 6 передач), Коди Мартин (14), Ричардс (12), Хэйворд (12 + 9 передач) – старт; Вашингтон (16 + 8 подборов), Букнайт (11), Тор (8).

Филадельфия: Эмбиид (43 + 15 подборов + 7 передач), Харрис (21 + 11 подборов), Милтон (16), Грин (9), Сет Карри (6) – старт; Джо (9), Коркмаз (8), Ньянг (7), Драммонд (6), Тайбулл (2).



