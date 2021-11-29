Украина несет потери перед матчем с Северной Македонией

Владимир Герун не поможет Украине в матче отбора на Чемпионат мира против Северной Македонии. Центровой Бююкчекмедже так и не смог оправиться от травмы и не выйдет сегодня на площадку киевского Дворца спорта. 27-летнего игрока в заявке заменит Дмитрий Скапинцев.

Заявка сборной Украины:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей), Джером Рэндл (Будивельник);

Форварды: Богдан Близнюк (Будивельник), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Петров (Прометей), Сергей Павлов (Днепр);

Центровые: Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Гран-Канария)

Напомним, матч Украина – Северная Македония состоится сегодня, в понедельник, 29 ноября, во Дворце спорта. Начало встречи в 19:00.