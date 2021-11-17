НБА: Голден Стэйт продолжает лидировать в чемпионате

Голдэн Стейт продолжает лидировать в регулярном чемпионате НБА. Минувшей ночью воины легко разделались на выезде з Бруклином 117:99. Лучшим на площадке был лидер гостей Стефан Карри, который набрал 37 очков.

Также сегодня Юта победила Филадельфию, а Клипперс - Сан-Антонио.

НБА. Регулярный чемпионат. 17 ноября

Бруклин - Голден Стэйт 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)

Бруклин: Харден (24 + 5 потерь), Дюрант (19), Браун (14), Миллс (8), Гриффин (4) - старт; Бембри (9), Эдвардс (8), Шарп (4 + 7 подборов), Томас (4), Картер (3), Олдридж (2), Джонсон (0).

Голден Стэйт: Карри (37 + 7 подборов), Уиггинс (19), Пул (17 + 5 потерь), Грин (11 + 8 передач), Луни (4) - старт; Куминга (7), Пэйтон (6), Портер (6), Игудала (5), Ли (5), Муди (0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).



