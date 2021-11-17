НБА: Голден Стэйт продолжает лидировать в чемпионате

Голдэн Стейт продолжает лидировать в регулярном чемпионате НБА. Минувшей ночью воины легко разделались на выезде з Бруклином 117:99. Лучшим на площадке был лидер гостей Стефан Карри, который набрал 37 очков.
Также сегодня Юта победила Филадельфию, а Клипперс - Сан-Антонио.
НБА. Регулярный чемпионат. 17 ноября
Бруклин - Голден Стэйт 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)
Бруклин: Харден (24 + 5 потерь), Дюрант (19), Браун (14), Миллс (8), Гриффин (4) - старт; Бембри (9), Эдвардс (8), Шарп (4 + 7 подборов), Томас (4), Картер (3), Олдридж (2), Джонсон (0).
Голден Стэйт: Карри (37 + 7 подборов), Уиггинс (19), Пул (17 + 5 потерь), Грин (11 + 8 передач), Луни (4) - старт; Куминга (7), Пэйтон (6), Портер (6), Игудала (5), Ли (5), Муди (0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).
Юта - Филадельфия 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)
Юта: Богданович (27), Гобер (15 + 17 подборов + 4 блок-шота), Конли (13 + 7 передач), Митчелл (13), О'Нил (3 + 9 подборов) - старт; Кларксон (20 + 7 подборов), Уайтсайд (10), Паскалл (7), Батлер (3), Инглс (3 + 7 передач), Они (2), Форрест (2), Азубуйке (2).
Филадельфия: Милтон (18), Макси (16), Харрис (12), Драммонд (6), Сет Карри (5) - старт; Джо (8 + 8 подборов), Ньянг (7), Коркмаз (6), Бэсси (5), Рид (2).
Клипперс - Сан-Антонио 106:92 (25:20, 32:33, 26:18, 23:21)
Клипперс: Джордж (34 + 9 подборов + 6 потерь), Джексон (21), Бледсоу (11), Зубац (8 + 13 подборов), Батюм (0) - старт; Бостон (13), Хартенштайн (7), Кеннард (7 + 7 подборов), Коффи (5), Скрабб (0).
Сан-Антонио: Мюррэй (26 + 12 подборов + 9 передач), Уайт (19), Джонсон (10), Юбэнкс (8 + 10 подборов), Макдермотт (7) - старт; Янг (10), Джонс (6), Уокер (4), Васселл (2), Форбс (0).