НБА: Чемпион Милуоки побеждает Филадельфию

Чемпион НБА - Милуоки - в очередной игровой день регулярного чемпионата одержал выездную победу над Филадельфией 118:109.





Отметим, что это была единственная победа гостей сегодня ночью. Юта и Клипперс такой чести своим соперникам у себя дома не предоставили.





НБА. Регулярный чемпионат. 10 ноября





Филадельфия - Милуоки 109:118 (39:30, 19:31, 35:30, 16:27)





Филадельфия: Макси (31), Милтон (20 + 6 передач), Драммонд (17 + 20 подборов), Рид (6), Коркмаз (5) - старт; Ньянг (21), Грин (9), Бэсси (0).





Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов), Аллен (25), Портис (19 + 10 подборов), Хилл (8), Холидэй (8 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Оджелей (11 + 8 подборов), Нвора (8), Коннотон (8), Робинсон (0).





Юта - Атланта 110:98 (30:28, 32:22, 33:30, 15:18)





Юта: Митчелл (27), Богданович (18), Конли (12 + 6 передач), О'Нил (11), Гобер (9 + 14 подборов) - старт; Кларксон (16), Уайтсайд (8 + 8 подборов), Паскалл (7), Инглс (2), Батлер (0), Они (0), Форрест (0), Азубуйке (0).





Атланта: Хертер (28), Янг (27 + 6 передач + 6 потерь), Капела (13 + 12 подборов), Коллинз (7), Хилл (0) - старт; Реддиш (16), Уильямс (4), Галлинари (3), Дженг (0), Райт (0), Луваву-Кабарро (0).





Клипперс - Портленд 117:109 (33:26, 23:29, 27:24, 34:30)





Клипперс: Джордж (24 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (23 + 6 передач), Батюм (22), Бледсоу (11 + 6 передач), Зубац (11 + 7 подборов) - старт; Хартенштайн (14), Мэнн (7), Кеннард (3), Уинслоу (2), Коффи (0), Бостон (0), Ибака (0).





Портленд: Лиллард (27 + 6 передач), Пауэлл (23), Нуркич (15 + 13 подборов + 6 передач), Макколлум (13), Ковингтон (6 + 6 передач) - старт; Зеллер (8 + 8 подборов), Саймонс (5), Нэнс (5), Литтл (4), Снелл (3).



