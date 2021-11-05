НБА: Юта разбивает Атланту и продолжает лидировать

В Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата.





Отметим уверенную поступь Юты. "Джазмены" разгромили на выезде Атланту и продолжают лидировать в турнирной таблице.





А вот суперзвездный состав Лейкерс никак не обретет стабильность. В этот раз "озеряне" проиграли дома Оклахоме 104:107.





НБА. Регулярный чемпионат. 5 ноября





Детройт – Филадельфия 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)





Детройт: Грант (27), Каннингем (18 + 10 подборов), Хэйс (10), Бей (7), Стюарт (6 + 7 подборов) – старт; Олиник (11), Джексон (8), Джош Джексон (7), Джозеф (2), Лайлс (2).

Филадельфия: Сет Карри (23), Макси (20), Эмбиид (19 + 9 подборов), Милтон (16 + 8 подборов), Тайбулл (5) – старт; Ньянг (14 + 7 подборов), Драммонд (8 + 10 подборов), Рид (4 + 9 подборов).





Атланта – Юта 98:116 (16:15, 24:24, 34:36, 24:41)





Атланта: Янг (21 + 7 передач), Хантер (14), Коллинз (13), Капела (13 + 10 подборов), Богданович (8) – старт; Галлинари (6), Хертер (6), Уильямс (5), Реддиш (4), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (2), Мэйс (2), Дженг (1), Райт (0).

Юта: Богданович (23), Инглс (19), Конли (13 + 11 передач), Гобер (13 + 15 подборов), О'Нил (9 + 6 передач) – старт; Кларксон (30), Батлер (5), Уайтсайд (2 + 7 подборов), Паскалл (2), Фиттс (0), Они (0), Форрест (0), Хьюз (0).





Майами – Бостон 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)





Майами: Батлер (20), Робинсон (16), Адебайо (13 + 7 подборов + 5 потерь), Лаури (6 + 7 подборов + 6 потерь), Такер (3 + 7 подборов) – старт; М-ф Моррис (9), Хирро (6 + 7 подборов), Дедмон (2), Юртсевен (2), Калеб Мартин (1), Винсент (0).

Бостон: Браун (17), Хорфорд (10 + 7 подборов), Тейтум (10 + 8 подборов), Смарт (9), Р. Уильямс (4 + 10 подборов) – старт; Шредер (14 + 6 передач), Несмит (13), Лэнгфорд (12), Г. Уильямс (3), Притчард (3), Фернанду (0), Паркер (0), Эрнангомес (0).





Финикс – Хьюстон 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)





Финикс: Букер (27 + 9 подборов), Бриджес (16), Эйтон (16 + 11 подборов), Пол (9 + 13 передач + 5 перехватов), Краудер (3) – старт; Шэмет (19), К. Джонсон (12), Макги (11), Пэйтон (6 + 6 передач), Надер (2), Камински (2).

Хьюстон: Портер (20), Вуд (18 + 15 подборов), Грин (16), Тэйт (14), Шенгюн (10) – старт; Гордон (12 + 5 потерь), Нваба (8), Огастин (6), Мартин (4), Брукс (3).





Лейкерс – Оклахома-Сити 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35)





Лейкерс: Дэвис (29 + 17 подборов), Уэстбрук (27), Брэдли (9), Бэйзмор (2), Джордан (1) – старт; Энтони (21), Ривз (8), Эллингтон (3), Ховард (2), Монк (2), Рондо (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 6 передач), Дорт (17), Бэйзли (14), Фэйворс (10 + 11 подборов), Гидди (5 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Джером (14), Уильямс (13 + 8 подборов), Мускала (6), Покушевски (0), Робинсон-Эрл (0), Маледон (0).



