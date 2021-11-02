НБА: Михайлюк помогает Торонто обыграть Нью-Йорк
В Национальной баскетбольной ассоциации минувшей ночью состоялись сразу девять матчей регулярного чемпионата. Отметим вторую подряд уверенную игру Святослава Михайлюка.
В этот раз украинец набрал 15 очков в гостевом матче против Нью-Йорка и помог Торонто победить 113:104.
НБА. Регулярный чемпионат. 2 ноября
Нью-Йорк – Торонто 104:113 (34:26, 23:27, 22:38, 25:22)
Нью-Йорк: Барретт (27), Рэндл (22 + 9 подборов), Уокер (15), Фурнье (12), Робинсон (6 + 12 подборов) – старт; Куикли (7), Топпин (6), Беркс (5), Роуз (4), Симс (0), Гибсон (0).
Торонто: Ануноби (36), Трент (26), Ванвлит (17 + 9 подборов + 8 передач), Михайлюк (15), Ачиува (2 + 9 подборов) – старт; Берч (6 + 8 подборов), Бэнтон (4), Флинн (3), Шэмпени (2), Буше (2).
Шарлотт – Кливленд 110:113 (21:40, 28:25, 27:23, 34:25)
Шарлотт: Болл (30 + 7 подборов + 6 передач), Розир (23), Бриджес (13 + 9 подборов + 8 передач), Хэйворд (6), Пламли (2 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (18), Коди Мартин (10), Смит (4), Убре (2), Ричардс (2).
Кливленд: Аллен (24 + 16 подборов), Маркканен (21 + 8 подборов), Секстон (17 + 7 подборов), Гарлэнд (16), Мобли (15 + 10 подборов) – старт; Осман (13), Рубио (5 + 8 передач), Уэйд (2).
Филадельфия – Портленд 113:103 (27:21, 27:32, 32:28, 27:22)
Филадельфия: Сет Карри (23), Коркмаз (15), Драммонд (14 + 15 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Грин (11), Макси (10 + 7 передач) – старт; Ньянг (21), Милтон (10), Рид (4), Джо (3), Тайбулл (2).
Портленд: Пауэлл (22), Лиллард (20 + 7 подборов + 10 передач), Макколлум (20), Нуркич (7 + 9 подборов), Ковингтон (0) – старт; Саймонс (17), Нэнс (7), Снелл (6), Литтл (4 + 8 подборов), Зеллер (0).
Атланта – Вашингтон 118:111 (34:23, 29:37, 21:17, 34:34)
Атланта: Янг (26 + 6 передач + 6 потерь), Богданович (16 + 6 передач), Капела (16 + 12 подборов), Коллинз (12 + 9 подборов + 6 передач), Хантер (11) – старт; Реддиш (15), Галлинари (12), Уильямс (6), Дженг (2), Райт (2).
Вашингтон: Бил (24), Кузма (18), Динуидди (14 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Гэффорд (4) – старт; Харрелл (13 + 8 подборов), Авдия (9), Нето (6), А. Холидэй (5), Кисперт (5), Бертанс (2).
Мемфис – Денвер 106:97 (31:26, 29:32, 22:15, 24:24)
Мемфис: Морэнт (26 + 7 подборов + 8 передач), Бэйн (11), Джарен Джексон (11), Мелтон (9 + 7 подборов), Адамс (6 + 7 подборов) – старт; Джонс (17 + 8 подборов), Тиллман (12), Андерсон (9 + 9 подборов), Уильямс (5), Кончар (0).
Денвер: Йокич (23 + 7 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Гордон (15 + 10 подборов), Моррис (11 + 6 передач), Портер (10 + 8 подборов), Бартон (4) – старт; Грин (9), Грин (8), Хайлэнд (8), Дозьер (7), Кампаццо (2).
Клипперс – Оклахома-Сити 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20)
Клипперс: Джордж (32 + 9 подборов + 7 передач), Джексон (15), Батюм (14 + 8 подборов), Бледсоу (5), Зубац (3) – старт; Кеннард (14), Мэнн (10), Уинслоу (4), Хартенштайн (2 + 12 подборов), Коффи (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 подборов), Гидди (15 + 7 передач), Бэйзли (15 + 7 потерь), Фэйворс (9), Робинсон-Эрл (3) – старт; Покушевски (9), Мускала (8 + 7 подборов), Маледон (7 + 7 подборов), Уильямс (0), Джером (0).
Индиана – Сан-Антонио 131:118 (43:33, 35:23, 31:27, 22:35)
Индиана: Сабонис (24 + 13 подборов + 6 передач), Тернер (19 + 8 подборов), Дуарте (18), Леверт (16 + 7 передач), Макконнелл (10 + 10 передач) – старт; Дж. Холидэй (17), Мартин (8), Крэйг (7), Уонамейкер (5), Вашингтон (5), Бриссетт (2), Битадзе (0).
Сан-Антонио: Мюррэй (16 + 6 передач), Уайт (13 + 7 передач), Пелтль (11), Уокер (10), Джонсон (9) – старт; Васселл (15), Форбс (10), Лэндейл (10), Бэйтс-Диоп (10 + 7 подборов), Джонс (9), Юбэнкс (3), Янг (2).
Бостон – Чикаго 114:128 (35:34, 32:25, 36:30, 11:39)
Бостон: Браун (28 + 7 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов), Тейтум (20), Смарт (16), Р. Уильямс (6) – старт; Шредер (13), Ричардсон (7), Лэнгфорд (4), Несмит (0), Фернанду (0), Г. Уильямс (0), Притчард (0), Эрнангомес (0).
Чикаго: Дерозан (37 + 7 подборов), Лавин (26 + 7 передач), Болл (12), Вучевич (11 + 10 подборов + 9 передач), Грин (6 + 8 подборов) – старт; Досунму (14), Карузо (9 + 6 передач), Джонс (9), Брэдли (4).
Миннесота – Орландо 97:115 (32:26, 26:27, 20:19, 19:43)
Миннесота: Эдвардс (24), Таунс (23 + 16 подборов + 6 передач), Вандербилт (10 + 8 подборов), Макдэниэлс (5), Расселл (3) – старт; Бизли (11), Рид (10), Маклафлин (6), Принс (5), Окоги (0), Больмаро (0), Найт (0).
Орландо: Энтони (31 + 9 подборов + 8 передач), Ф. Вагнер (28), Саггс (15 + 5 потерь), Картер (15 + 14 подборов), Бамба (8 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Окики (8), Росс (5), Хэмптон (3), М. Вагнер (2).
Источник: https://korrespondent.net/