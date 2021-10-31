Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне

В ночь на воскресенье, 31 октября, Индиана играла против Торонто. В равной борьбе команда Святослава Михайлюка смогла вырвать победу со счетом 97:94.





Украинский защитник отметился 16 очками, реализовав 6 из 10 бросков с игры (2 из 4 трехочковых), а также собрал четыре подбора и отдал две результативные передачи. Он провел немногим менее 22 минут на паркете.





Индиана – Торонто 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)





Индиана: Сабонис (22 + 14 подборов), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 потерь), Тернер (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холидэй (16),Лэмб (11), Бриссетт (2), Уонамейкер (0), Битадзе (0), Крэйг (0).





Торонто: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит (16), Ануноби (15), Трент(8), Ачиува (4) – старт; Михайлюк (16), Буше (8), Берч (7),Бэнтон (2), Флинн (0).



