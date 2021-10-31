Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.51
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Баскетбол
31 октября 21, 10:26
Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне
Святослав Михайлюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинец ушел с паркета одним из лучших.
В ночь на воскресенье, 31 октября, Индиана играла против Торонто. В равной борьбе команда Святослава Михайлюка смогла вырвать победу со счетом 97:94.

Украинский защитник отметился 16 очками, реализовав 6 из 10 бросков с игры (2 из 4 трехочковых), а также собрал четыре подбора и отдал две результативные передачи. Он провел немногим менее 22 минут на паркете.

Индиана – Торонто 94:97 (25:22, 22:24, 19:21, 28:30)

Индиана: Сабонис (22 + 14 подборов), Леверт (15), Дуарте (12 + 6 передач + 5 потерь), Тернер (10 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Макконнелл (6 + 7 передач) – старт; Дж. Холидэй (16),Лэмб (11), Бриссетт (2), Уонамейкер (0), Битадзе (0), Крэйг (0).

Торонто: Барнс (21 + 12 подборов), Ванвлит (16), Ануноби (15), Трент(8), Ачиува (4) – старт; Михайлюк (16), Буше (8), Берч (7),Бэнтон (2), Флинн (0).

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сборная США - олимпийский чемпион по баскетболу
НБА: Торонто Михайлюка не оставило шансов Хьюстону
Прометей вновь уступил в Лиги чемпионов
Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей