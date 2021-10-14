Прометей вновь уступил в Лиги чемпионов

В среду, 13 октября, Прометей провел второй матч в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.





Украинский клуб дома принимал немецкий Людвигсбург.





Гости выиграли все четверти, что привело к суммарному поражению нашей команды - 64:86





Прометей - Людвигсбург 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)





Напомним, что в первой игре Прометей проиграл Тенирифе (70:73). В следующем матче украинский клуб сыграет с итальянским Сассари. Поединок состоится 27 октября.



