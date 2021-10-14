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Спорт
Баскетбол
14 октября 21, 11:06
Прометей вновь уступил в Лиги чемпионов
баскетбол
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Украинская команда дома крупно проиграла Людвигсбургу.
В среду, 13 октября, Прометей провел второй матч в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.

Украинский клуб дома принимал немецкий Людвигсбург.

Гости выиграли все четверти, что привело к суммарному поражению нашей команды - 64:86

Прометей - Людвигсбург 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

Напомним, что в первой игре Прометей проиграл Тенирифе (70:73). В следующем матче украинский клуб сыграет с итальянским Сассари. Поединок состоится 27 октября.

Источник: https://korrespondent.net/
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