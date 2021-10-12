НБА: Торонто Михайлюка не оставило шансов Хьюстону

Команды Национальной баскетбольной ассоциации продолжают подготовку к регулярному сезону, который стартует 20 октября. Прошедшей ночью состоялись семь предсезонных поединков.





Не обошлось и без участия украинцев. Так, защитник Торонто Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть дома Хьюстон. Начав поединок на скамейке запасных, Михайлюк в итоге провел на площадке 20 минут и 6 секунд. В его активе 10 очков, четыре подбора, три перехвата и два ассиста.





А вот центровой Сакраменто Алексей Лень гостевой поединок против Портленда провел не очень удачно. Украинец не набрал ни одного очка за 16 минут 20 секунд, проведенных на паркете. Но сделал четыре подбора и две результативные передачи.





НБА. 11 октября. Предсезонные матчи.





Торонто – Хьюстон 107:92 (28:19, 29:19, 31:26, 19:28)





Торонто: Ануноби (17), Ачиува (17), Барнс (10), Трент (9), Ванвлит (3) – старт; Флинн (15), Михайлюк (10), Бэнтон (9), Уэйнрайт (6), Перри (4), Шэмпени (3), Бонга (2), Берч (2), Джонсон (0), Деккер (0), Гиллеспи (0).





Хьюстон: Вуд (13 + 7 подборов), Портер (12), Тэйт (10), Грин (5 + 7 потерь), Тайс (4) – старт; Брукс (15), Шенгюн (10), Кристофер (8), Мартин (7), Огастин (3), Бей (3), Гаруба (2), Экзам (0), Нваба (0), Никс (0), Лэмб (0).





Майами – Шарлотт 104:103 (27:24, 20:29, 30:25, 27:25)





Майами: Адебайо (18), Лаури (15), Робинсон (12), Такер (8), Калеб Мартин (3) – старт; М-ф Моррис (11), Струс (8), Юртсевен (8 + 8 подборов), Хирро (7), Смарт (6), Винсент (3), Дедмон (3), Стюарт (3), Поттер (2), Гарретт (0).





Шарлотт: Бриджес (22 + 10 подборов + 6 передач), Болл (19 + 8 подборов + 9 передач), Коди Мартин (15), Вашингтон (9), Макдэниэлс (6 + 7 подборов) – старт; Букнайт (14 + 5 потерь), Смит (10), Джонс (4), Кэри (2), Айванду (2), Кулбока (0), Тор (0), Ричардс (0).





Филадельфия – Бруклин 115:104 (37:25, 31:24, 32:24, 15:31)





Филадельфия: Коркмаз (27), Джо (20), Эмбиид (14), Грин (8), Ньянг (7) – старт; Драммонд (16 + 6 передач), Рид (9 + 10 подборов), Харрисон (9 + 7 подборов + 5 перехватов), Бэсси (3), Спрингер (2), Хенри (0).





Бруклин: Дюрэнт (23 + 7 подборов), Харден (21 + 5 потерь), Гриффин (8), Браун (6), Харрис (3) – старт; Картер (16), Томас (10), Джонсон (9), Миллсэп (6 + 5 потерь), Шарп (2), Дьюк (0), Эдвардс (0), Миллс (0).





Мемфис – Детройт 127:92 (34:27, 36:19, 29:28, 28:18)





Мемфис: Морэнт (24), Джарен Джексон (20 + 8 подборов), Бэйн (8), Адамс (7 + 9 подборов), Кончар (3) – старт; Мелтон (16 + 7 подборов), Джонс (15), Андерсон (13), Кларк (10), Тиллман (5), Альдама (3), Меррилл (3), Калвер (0), Понc (0).





Детройт: Грант (13), Джексон (12), Хэйс (6), Стюарт (6), Бей (4) – старт; Диалло (13 + 5 потерь), Джош Джексон (11), Джозеф (10), Олиник (9 + 5 потерь), Лайлс (6), Гарза (2), Пикетт (0), Ли (0).





Юта – Новый Орлеан 127:96 (28:22, 35:24, 32:19, 32:31)





Юта: Гобер (19 + 19 подборов), Митчелл (18 + 6 потерь), Конли (15), Богданович (15), О'Нил (8) – старт; Кларксон (17), Паскалл (14), Инглс (6), Азубуйке (6), Тиг (4), Они (3), Хьюз (2), Олстон (0), Фиттс (0), Форрест (0), Уайтсайд (0).





Новый Орлеан: Грэм (14), Мерфи (12), Валанчюнас (12), Саторански (4), Темпл (4) – старт; Джонс (12), Александер-Уокер (11), Маршалл (10 + 6 потерь), Эрнангомес (7), Льюис (7), Лозада (3), Харт (0), Хоммес (0).





Портленд – Сакраменто 93:107 (17:25, 31:30, 23:26, 22:26)





Портленд: Саймонс (24), Эллеби (7 + 5 потерь), Нэнс (5), Нуркич (5 + 8 подборов), Блевинс (0) – старт; Смит (18 + 7 передач), Крисс (10), Кук (7), Браун (6 + 9 подборов), Уотфорд (6), Паттерсон (5 + 7 подборов).





Сакраменто: Митчелл (20), Барнс (16), Фокс (8), Харклесс (7), Холмс (5) – старт; Дэвис (17), Рэмзи (9), Мету (9 + 7 подборов), Кинг (8), Стюард (2), Джонс (2), Кета (2), Терри (2), Лень (0), Коулмэн (0), Вудард (0).





Клипперс – Миннесота 100:128 (30:27, 27:40, 22:29, 21:32)





Клипперс: Кеннард (18), Мэнн (15), Зубац (10 + 9 подборов), Бледсоу (9), Батюм (3) – старт; Скрабб (10), Бостон (8), Джонсон (7), Хартенштайн (6 + 4 блок-шота), Коффи (6), Уинслоу (4), Джайлз (4), Кинг (0), Райт (0).





Миннесота: Расселл (19 + 7 подборов + 9 передач), Эдвардс (17), Таунс (17 + 9 подборов), Макдэниэлс (15), Бизли (2) – старт; Рид (13), Науэлл (10), Вандербилт (8), Больмаро (5), Силва (4), Райт (4), Найт (4), Миллер (3), Боуэн (3), Лэйман (2), Принс (2).



