Баскетбольный "Днепр" вышел в плей-офф Кубка ФИБА-Европы

Чемпион Украины БК "Днепр" досрочно гарантировал себя путевку в плей-офф Кубка ФИБА-Европы, несмотря на поражение от польского "Анвила" (71:74).

Дело в том, что из турнира снялась команда "Лондон Лайонс" и борьбу за выход в следующий раунд из группы Е ведут 3 клуба. Представитель Украины провел два матча и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Итоговое место команды определится в пятницу, 29 января. Если "Анвил" победит "Фрибург" с любым счетом, то польский клуб выйдет из группы с первого места, а "Днепр" – со второго.

Победа "Фрибурга" в заключительном матче с разницей от двух до семи очков обеспечит чемпиону Украины первое место. При любых других обстоятельствах "днепряне" не опустятся ниже второго места.

Кубок Европы FIBA. Группа Е. Второй тур

"Днепр" – "Анвил" 71:74 (19:19, 17:16, 12:20, 23:19)

"Днепр": Шундель (9 очков + 5 подборов + 5 передач), Бобров (6), Тимофеенко (13 + 6 подборов), Террелл (16 + 6 подборов), Закурдаев (9) – старт. Санон (10), Кравцов (6 + 6 подборов), Корниенко (2 + 6 подборов), Джетер (0), Глебов (0), Коломойский (0).