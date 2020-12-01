Украина вышла на Евробаскет-2022

В четвертом туре отбора на чемпионат Европы-2022 сборная Украины обыграла команду Австрии со счетом 70:67. Эта победа гарантировала "сине-желтым" прямой выход на континентальное первенство.

Украина гарантировала себе место в финальной части чемпионата Европы-2022, несмотря на то, что в феврале ее ждут заключительные матчи квалификации против Венгрии (18 февраля) и Словении (21 февраля). Тогда же станет известно, с какого места группы F сборная Украины выйдет на Евробаскет.

В первом туре украинцы обыграла Австрию (88:73), во втором — проиграли Венгрии (60:62), в третьем – проиграли Словении (73:84). По итогам отбора в финальную часть Евробаскета-2022 выйдут три лучшие команды из группы.

Украина - Австрия 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

Украина: Лукашов (14 + 5 подборов), Шундель (3 – 4 потери), Липовый (8 + 5 передач), Петров (4 + 10 подборов + 4 передачи), Герун (8 + 8 подборов) — старт; Вячеслав Бобров (4 потери), Павлов (6), Кравцов (2 +5 подборов), Санон (2), Мишула (20), Зотов (3).