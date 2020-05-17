Известный украинский баскетболист впал в кому

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов, который известен по участию в Матче Звезд Суперлиги, впал в кому после тяжелой травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украина.

По предварительной информации, спортсмен вчера упал с велосипеда и получил ушиб. Почти сразу же он обратился за медпомощью с жалобой на сильную боль в ключице. В больнице №5 Запорожья Мясоедов потерял сознание и впал в кому – врачи диагностировали внутричерепную гематому головы.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое ... Все зависит от ближайших дней", - сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

По его словам, городские власти помогают в процессе медспоровождения спортсмена. Также начат сбор средств на лечение баскетболиста.