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Спорт
Баскетбол
26 января 20, 22:48
Легенда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. ФОТО
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Жизнь легендарного баскетболиста трагически оборвалась на 42-м году
Американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе, Калифорния.

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Сообщается, что вертолет врезался в холм и загорелся. Возможная причина крушения - сильный туман. Пожарные не сразу смогли попасть на место трагедии. На борту находились пять человек. Все они погибли.

Во время случившегося погодные условия были осложнены туманом. Точная причина аварии уточняется.

После крушения вертолет загорелся вместе с кустарниками вокруг зоны падения, что, по сообщениям The Los Angeles Times, помешало быстрой ликвидации аварии.

Сообщается, что жена Брайанта, Ванесса, как и их четыре дочери, не были среди тех, кто был на борту вертолета во время частного перелета. 

Фото с места крушения:



Коби Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии, Пенсильвания, США. В 1996 году был выбран на Драфте НБА под 13-м номером командой «Шарлотт Хорнетс», откуда был обменян в «Лейкерс». 

Сразу после окончания школы начал карьеру в НБА, где на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лейкерс». Коби является пятикратным чемпионом НБА и двукратным MVP финальной серии, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд.


Брайант завершил карьеру в 2016 году.


Источник:liga.net
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