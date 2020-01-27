Легенда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. ФОТО

Американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе, Калифорния.
Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Сообщается, что вертолет врезался в холм и загорелся. Возможная причина крушения - сильный туман. Пожарные не сразу смогли попасть на место трагедии. На борту находились пять человек. Все они погибли.
Во время случившегося погодные условия были осложнены туманом. Точная причина аварии уточняется.
После крушения вертолет загорелся вместе с кустарниками вокруг зоны падения, что, по сообщениям The Los Angeles Times, помешало быстрой ликвидации аварии.
Сообщается, что жена Брайанта, Ванесса, как и их четыре дочери, не были среди тех, кто был на борту вертолета во время частного перелета.
Фото с места крушения: