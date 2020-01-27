Легенда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. ФОТО

Коби Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии, Пенсильвания, США. В 1996 году был выбран на Драфте НБА под 13-м номером командой «Шарлотт Хорнетс», откуда был обменян в «Лейкерс».

Сразу после окончания школы начал карьеру в НБА, где на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лейкерс». Коби является пятикратным чемпионом НБА и двукратным MVP финальной серии, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд.





Брайант завершил карьеру в 2016 году.