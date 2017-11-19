Украинские баскетболисты стремительно готовятся к ЧМ-2019

Первые квалификационные матчи стартуют уже в начале 2018 года. Местом подготовки баскетболистов к избрали киевский "Дворец Спорта".

Примечательно, что из 14 игроков 11 являются "легионерами". Окончательный список игроков выглядит следующим образом:

Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)

• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)

• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)

• Владимир Конев "Черкасские Обезьяны"

• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)

• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)

• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)

• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)

• Александр Мишула "Днепр"

• Руслан Отверченко "Строитель"

• Вячеслав Петров "Химик"

• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)

• Александр Рябчук "Химик"

Напомним, что в для отбора на Евробаскет-2019 украинская команда смогла переиграть на площадке сборную Болгарии.



