"Бой века" выиграл Флойд Мейвезер у Конора Макгрегора (ФОТО)

В Лас-Вегасе завершилось одно из самых ожидаемых событий в мире спорта – бой легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Как и говорило большинство экспертов, победил боксер. В первой половине боя Макгрегор был активней, он наносил больше ударов, попадал и был агрессором в ринге. Однако с шестого раунда Мейвезер прибавил, а Конор устал. В девятом раунде Макгрегор едва устоял на ногах, а в десятом рефери остановил избиение.

"Он стал пропускать после седьмого раунда сильные удары", – прокомментировал Мейвезер после боя. "Рефери слишком рано остановил бой", – был уверен Макгрегор.

На записках судей на момент остановки боя Мейвезер лидировал с большим преимуществом:

Макгрегор не мог использовать приемы из ММА – удары ногами, перевод боя в партер – хотя иногда пробивал по затылку, за что получал предупреждения от рефери.

Бой называют самым дорогим в истории бокса. Гарантированные гонорары боксеров составили 100 миллионов долларов для Мейвезера и 30 миллионов для Макгрегора, но это – лишь малая часть того, что они в итоге получат. Ожидается, что с платных трансляций, продажи билетов, сувенирной продукции, а также от спонсоров будет получен почти миллиард долларов.

Перед сегодняшним боем послужной список Мейвезера составлял 49 боев и во всех американец побеждал. Теперь же он побил рекорд Рокки Марчиано по количеству побед и стал по этому показателю лучшим в истории бокса – этот успех стал для 40-летнего боксера 50-м на профессиональном ринге. Продолжит ли, если предложат сотни миллионов долларов? "Нет, этот бой точно был последним", – уверяет Мейвезер.

Для Макгрегора поединок стал дебютным в боксе. Накануне боя ирландец говорил, что собирается продолжать карьеру и в боксе, и в UFC. Конора во всем поддерживает его девушка Ди Девлин, в этом году подарившая спортсмену сына.

БОЙ МЕЙВЕЗЕР – МАКГРЕГОР ПО РАУНДАМ:

1 раунд Конор Макгрегор, как многие и ожидали, с первых секунд пошел в атаку. Однако серии ирландца короткие, он не спешит в своем первом в карьере раунде в боксе. В середине раунда стал в свою коронную стойку с руками за спиной. Прошел апперкот от Макгрегора

2 раунд Конор выглядит намного крупнее Флойда. В начале второго раунда зажал ирландец американца в углу и постучал по затылку, за что получил предупреждение от рефери. Пока серьезные удары не проходят

3 раунд Снова Макгрегор пробивает по затылку Мейвезера и получает предупреждение. В середине раунда под одобрительный гул трибун Конор проявил активность, менял стойку, использовал апперкот, джебы. Пока Мейвезер не выглядит таким явным фаворитом, каким его ставили букмекеры

4 раунд Мейвезер при атаках Макгрегора низко наклоняется, а достать его там Конор может лишь пробивая не по правилам – по затылку. С середины раунда Флойд начинает идти вперед, но практически без ударов

5 раунд Мейвезер выравнивает бой, он тоже начинает быть агрессором в ринге. Удары Макгрегора визуально стали менее сильными, возможно, подустал боец. Уже после гонга о завершении раунда Мейвезер толкнул соперника, за что получил толчок от рефери

6 раунд Равный бой. Проходят удары у обоих боксеров, пусть и нечасто. Мейвезер стал атаковать значительно больше

7 раунд В этом раунда преимущество Мейвезера стало очевидным. Макгрегор контратакует, но Мейвезер все отведеннные на раунд три минуты преследует соперника и наносит точные удары. На повторах видно, что удары Флойда мощнее

8 раунд Удары Конора все слабее – он их только обозначает, но урона Мейвезеру они не наносят. А вот Флойд стал очень много попадать в голову ирландскому бойцу

9 раунд Сильно устал Макгрегор. Пропустил много ударов и с трудом держится на ногах. "Выжил" ирландец, но Мейвезер должен завершить дело в следующих раундах

10 раунд Стал много клинчевать Макгрегор. Серия ударов проходит от Мейвезера, Конор "поплыл" и рефери принял решение остановить избиение. Победа Мейвезера, 50-я в его карьере!

Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.